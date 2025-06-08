Жителей Югры ждет четыре дня выходных из-за празднования Дня России

Следующая рабочая неделя будет короткой – с 9 по 11 июня. А все потому, что впереди празднование Дня России. Согласно производственному календарю на 2025 год, с 12 по 15 июня жителей страны ждут длинные выходные.

Среда, 11 июня, станет предпраздничным днем, а значит по закону сокращенным на один час.

Отметим, что выходной в пятницу предоставляется за счет переноса нерабочего дня с 8 марта, которое в 2025 году выпало на субботу.

Ранее юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказала, что выгоднее брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней.