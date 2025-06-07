Жительница Лиственичного ложно обвинила мужчину в педофилии и получила срок

Суд Кондинского района Югры приговорил 37-летнюю жительницу поселка Лиственичный к трем годам колонии за заведомо ложный донос. Женщина дважды заявила в полицию и Следственный комитет, что ее малолетняя дочь якобы стала жертвой развратных действий со стороны знакомого. Проверка показала, что обвинения не соответствуют действительности, сообщает NEFT.

«Силовики возбудили уголовное дело, но уже не в отношении предполагаемого педофила, а против матери. Ее обвинили в заведомо ложном доносе. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. Она провела 3,5 лет в колонии общего режима за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и истязания над ним. После освобождения югорчанка находилась под административным надзором и за это время еще раз попала на скамью подсудимых – за драку. Ей назначили условный срок 2 года и 2 месяца», – передают в источнике.

Обвиняемая полностью признала вину, пояснив в суде, что прошла лечение от алкоголизма, изменила образ жизни, приобрела дом и теперь заботится о двух малолетних детях.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой. Женщина начнет отбывать срок, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.