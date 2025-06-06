В Югре открыт первый в России многофункциональный вахтовый комплекс

В Ханты-Мансийском автономном округе состоялось торжественное открытие первого в России многофункционального вахтового комплекса, построенного компанией «Газпром нефть» на месторождении имени Александра Жагрина. Объект расположен в 500 км от Ханты-Мансийска и представляет собой модель небольшого города. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов, а также губернатор Югры Руслан Кухарук.

Общая площадь комплекса составляет 12,5 тысяч квадратных метров. Он включает жилые и офисные помещения, двухэтажный спортивный центр, конференц-залы, кабинеты для командной и индивидуальной работы. Для отдыха и быта предусмотрены столовая с системой шведского стола, круглосуточные кафе, магазин, кинотеатр, спа-зона, массажный кабинет, парикмахерская, центр виртуальной реальности и библиотека.

Особое внимание уделено жилым условиям: индивидуальные модули оборудованы системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением, адаптированным под естественные световые циклы. В центре здания расположен светлый атриум с потолками высотой 12 метров, зонами отдыха и озеленением.

Комплекс возведен с применением каркасной технологии, что позволило сократить сроки строительства. В архитектуре и инженерных решениях учтены особенности климата: здание оборудовано фасадной подсветкой из 650 светодиодов и частично обогреваемой кровлей, обеспечивающей комфортную эксплуатацию в условиях длинных сибирских зим.