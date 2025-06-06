Александр Новак обсудил с главой Югры развитие нефтегазового сектора региона

С рабочим визитом в Ханты-Мансийский автономный округ прибыл заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. В рамках поездки он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком, в ходе которой обсуждались ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса региона.

Александр Новак высоко оценил работу округа по созданию условий для устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув стратегическую значимость Югры для российской экономики. «Для России Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, безусловно, является важным регионом. Правительство России уделяет внимание тому, чтобы в округе были созданы условия для социально-экономического развития, привлечения инвестиций», — отметил он.

Руслан Кухарук представил данные о социально-экономическом положении региона, подчеркнув его лидирующие позиции в стране:

– первое место по добыче нефти и производству электроэнергии;

– второе место по добыче газа, объему промышленного производства и поступлению налогов в бюджетную систему;

– третье место — по объему инвестиций в основной капитал.

Глава региона также выразил благодарность правительству России за поддержку инициативы Югры по корректировке порядка расчета платы за электроэнергию для северных регионов. «Оперативные меры позволили нам в начале года произвести перерасчет для абонентов, которых коснулись изменения. В основном это жители частных домов», — пояснил Руслан Кухарук.

Югра традиционно считается одним из ключевых нефтедобывающих регионов страны. По итогам 2024 года на ее территории добыто 204,7 миллиона тонн нефти — это более 40% от общероссийского объема. В эксплуатацию ежегодно вводится около 4,5 тысяч новых добывающих скважин. Регион активно осваивает новые месторождения и наращивает мощности.

На сегодняшний день объем извлекаемых запасов нефти в округе оценивается более чем в 11 миллиардов тонн. Почти половина этих запасов — трудноизвлекаемые и высокообводненные. Их доля по итогам прошлого года достигла 26%. Для стимулирования разработки таких ресурсов в регионе действует система налоговых мер поддержки, включая инвестиционные налоговые вычеты и льготы по налогу на имущество.

В ходе встречи Александр Новак и Руслан Кухарук подтвердили готовность к продолжению совместной работы по развитию ресурсного и инвестиционного потенциала Югры и укреплению ее роли как одного из важнейших опорных регионов России.