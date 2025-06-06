В Югре ожидают смену главного прокурора

Евгений Ботвинкин завершает свою работу в качестве прокурора ХМАО − 6 июня может стать его последним рабочим днем. Срок полномочий главы окружной прокуратуры официально истекает через два дня, сообщает Muksun.fm со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ожидается, что обязанности главы ведомства временно перейдут первому заместителю − Михаилу Дружинину. Его имя ранее называли среди возможных кандидатов на пост прокурора Югры.

Слухи о возможном переходе Ботвинкина в Уральскую транспортную прокуратуру пока официально не подтвердились. В самой прокуратуре ситуацию не комментируют: «Это решение вышестоящих органов. Не комментируем», − сообщили корреспонденту siapress.ru.

Вчера, 5 июня, Евгений Ботвинкин провел прием жителей Нягани.

Евгений Ботвинкин работает в прокуратуре Югры с 2006 года. Сначала в должности заместителя прокурора, затем — первого зама. Руководить ведомством он начал 8 июня 2015 года. В 2020 году срок его полномочий продлили еще на пять лет.