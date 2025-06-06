Югорчанин шесть лет выводил деньги из бюджета через фиктивные договоры

В Ханты-Мансийске завершили расследование громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств. Под суд пойдет 46-летний мужчина, который, по версии следствия, в течение шести лет выводил деньги из казны с помощью фиктивных договоров. Общий ущерб – более 40 миллионов рублей.

«По данным следствия, в период с 2014 по 2020 год фигурант совершал хищение бюджетных денежных средств заключав между аффилированными ему организациями и директорами бюджетных учреждений Югры фиктивные договоры по оказанию услуг и выполнению работ в качестве подрядчика, при этом не выполняя обязательств по ним, в то время как данные работы производились штатными работниками учреждений, либо сторонними организациями», − сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Деньги оседали на счетах подконтрольных ему организаций и позже обналичивались.

Все вскрылось в 2020 году после серии оперативных мероприятий. Тогда же мужчину задержали. У него изъяли документы, деньги и другие улики.

В ходе расследования выявили 52 эпизода преступлений. Обвиняемый признал вину. Сейчас на его имущество наложен арест, а дело направлено в суд.