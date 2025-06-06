В Югре произошло ДТП с участием ребенка

Накануне, 5 июня, в городе Урай 65-летний водитель «Kia» сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«5 июня около 15:40 в городе Урай, 65-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая спешилась с велосипеда и пересекала проезжую часть», – передают в источнике.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, три человека пострадали.