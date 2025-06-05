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​У регионов заканчиваются запасы: «финансовая подушка» сократилась на 19%. В Сургуте ее нет вовсе

Эксперты рассказали, что у 58 регионов России сократились остатки на счетах

​У регионов заканчиваются запасы: «финансовая подушка» сократилась на 19%. В Сургуте ее нет вовсе
Фото: ru.freepik.com

Аналитики «Эксперт РА» подсчитали: к началу 2025 года у 58 российских регионов сократились так называемые «остатки на счетах» − деньги, которые можно использовать в случае дефицита бюджета. Без учета Москвы общий запас средств в регионах уменьшился почти на 20% – с 2 до 1,62 трлн рублей.

В условиях санкционного давления и макроэкономической нестабильности российские регионы вынуждены выполнять национальные задачи и наращивать расходы, отмечают эксперты. В 2024 году они выросли на 9% по сравнению с 2023-м, а в бюджетах на 2025-й заложен еще один рост – на 7%. При этом почти все субъекты прогнозируют снижение доходов примерно на 4%, что делает остатки на счетах важным источником покрытия дефицита.

Общий объем остатков регионов составил 2,86 трлн рублей (+1% к уровню 2023 года), но почти половину этой суммы (42,6%) обеспечила Москва. Без столицы ситуация значительно хуже – у 58 регионов остатки сократились, а у десяти субъектов запас средств оказался ниже 0,1% от плановых расходов на 2025 год.

Фото: raexpert.ru

Такие субъекты, как Кемеровская и Вологодская области, практически полностью израсходовали резервы: первая − на фоне падения цен на уголь и снижения экспорта, вторая − из-за резкого роста расходов (+26%) и падения собственных доходов. Лишь 25 регионов смогли нарастить ликвидность, среди них – Ненецкий АО, Ленинградская область, Республика Крым и Оренбургская область.

В Сургуте ситуация иная – никакой «подушки безопасности» в бюджете нет. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал депутат городской Думы Владимир Болотов.

«Грубо говоря, падают доходы бюджета, соответственно, падает количество денежных средств на счетах, которые остаются в качестве остатков. В Сургуте подушки безопасности нет, потому что, условно говоря, подушка безопасности – это свободные денежные средства, а бюджет Сургута каждый год утверждается с дефицитом. И примерно половина средств бюджета – это средства региональных дотаций, субвенций целевых и тому подобное, − пояснил он.

Однако, по его словам, остатки все-таки образуются, но есть нюанс:

«Иногда у нас остатки образуются, потому что, грубо говоря, происходит недоисполнение бюджета, срыв контрактов, не успели потратить деньги. Но это не подушка безопасности, это просто переходящий кассовый остаток на начало года. То есть общая тенденция по всей стране о том, что доходы бюджета падают, это отражено и в корректировках бюджета Думы ХМАО, а также в Тюменской области. Мы, в том числе, как и многие сейчас… например, в Тюменской области, берут кредиты для покрытия дефицита и так далее», − добавил депутат.

Редакция также направила вопросы о ситуации в Югре финансисту. Ответы будут опубликованы позже.

Между тем на очередном заседании Думы Югры стало известно, что доходы бюджета в 2025 году увеличатся на 9,8 миллиарда рублей и составят 416,1 миллиарда, тогда как расходы возрастут на 29,3 миллиарда рублей, достигнув 494,5 миллиарда.

В результате дефицит увеличится на 19,5 миллиарда и составит 78,3 миллиарда рублей. Наибольшую часть дополнительного финансирования направят на государственные программы: «Современное здравоохранение» – 3,1 миллиарда рублей, «Социальное и демографическое развитие» – 13,4 миллиарда, «Современная транспортная система» – 5,3 миллиарда.

В марте в Думе Сургута также озвучили, что в 2025 году бюджет города претерпит изменения. Доходы сократятся на 252 млн рублей и составят 49 млрд, а к 2027 году уменьшатся еще на три млн рублей и составят почти 47 млрд. Расходы, напротив, вырастут на полтора млрд рублей в этом году и составят 53 млрд. В 2027 году ожидается снижение расходов на три млн рублей.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 172, комментариев: 0
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