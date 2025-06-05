Ввод жилья в России может снизиться на 30% к 2027 году

Объем ввода жилья в России может сократиться на треть в течение ближайших двух лет, предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Причинами возможного снижения он назвал остановку запуска новых строительных проектов и снижение темпов на уже начатых стройках, пишут «Ведомости».

«Если сейчас не запускать новые стройки, в 2027 году у нас может не быть ввода жилья, либо он будет существенно меньше. А если продолжится тенденция, при которой застройщики замедляют работы из-за нехватки средств на эскроу-счетах, то объёмы могут снизиться на 30%», — отметил Хуснуллин.

По его словам, уже наблюдается тревожная ситуация: строительные компании сталкиваются с нехваткой финансов и начинают сдвигать сроки сдачи домов. Это грозит тем, что объекты, намеченные к вводу в одном году, могут переноситься на следующий.

Для предотвращения столь резкого спада правительство готовит комплексные меры. По словам вице-премьера, в ближайшее время планируется обсудить проблему на уровне президента, а также разработать совместные решения с главами регионов. Особое внимание будет уделено поддержке тех проектов, которые уже запущены, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков.

Хуснуллин подчеркнул, что основным инвестором жилищного строительства остаются сами граждане, поэтому государство должно обеспечить выполнение всех обязательств перед ними.