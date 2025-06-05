ХМАО показывает низкий процент детей в интернатах и высокий – в родных семьях

ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов России, где лучше всего обстоит ситуация с социальным сиротством. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

«По итогам ВИСП вместе с ЦЭМИ РАН сформировали рейтинг регионов России по оценке ситуации с социальным сиротством. Президенту представила его полностью, публично делимся топ-20 среди субъектов РФ», − говорится в сообщении.

В топе рейтинга оказались Ингушетия, Севастополь и Дагестан.

При составлении рейтинга учитывались пять ключевых показателей: доля детей, воспитывающихся в родных семьях, доля детей-сирот, живущих в семьях, а не в интернатах, и другие данные, отражающие эффективность системы профилактики отказов от детей.