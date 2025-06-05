Два велосипедиста за сутки получили травмы в результате ДТП в ХМАО

Накануне, 4 июня, в Нижневартовске 39-летний водитель «Suzuki» сбил 46-летнюю женщину на велосипеде. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«4 июня около 12:37 в городе Нижневартовск, 39-летний водитель «Suzuki», допустил наезд на 46-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда», – передают в источнике.

Часом позже на трассе «Сургут – Нижневартовск» 36-летний водитель «Sitrak» также сбил другого велосипедиста, пытаясь его объехать.

«Часом позже, на 24 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 36-летний водитель «Sitrak», при опережении попутно движущегося велосипедиста, допустил с ним столкновение», – дополнили в ГАИ Югры.

В результате происшествий велосипедисты получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, четыре человека пострадали.