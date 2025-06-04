НКО Югры получат 150 миллионов рублей на свои проекты

С 1 по 30 июня в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре проходит прием заявок на участие в обновленном конкурсе грантов губернатора на развитие гражданского общества. Об этом было объявлено 27 мая на заседании Координационного совета, которое прошло в Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора региона Павла Тараканова.

Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Общий объем финансирования в этом году составит около 150 миллионов рублей, из которых 61 миллион предоставлен на условиях софинансирования. Принять участие могут как опытные, так и молодые некоммерческие организации: подать заявку разрешено уже через три месяца после регистрации.

По словам генерального директора Фонда гражданских инициатив Югры Дмитрия Сафиоллина, конкурс не просто предоставляет финансовую поддержку — это инструмент социальных инвестиций: «НКО эффективны там, где нужно не только профессиональное решение, но и доверие. Именно им мы доверяем заботу о детях, пожилых, инвалидах. В этих сферах государству сложно охватить все потребности, а бизнесу — невыгодно. Поэтому грант губернатора — это, по сути, инвестиция в самих людей и их инициативу».

В этом году конкурс проводится по 14 направлениям, включая «Социальное обслуживание», «Образование и просвещение», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Межнациональное и межконфессиональное согласие». Впервые появилась новая номинация — «Сохранение исторической памяти». Она посвящена поддержке проектов, направленных на увековечение памяти о значимых событиях и людях, развитию поискового движения и тематических выставок.

Один из ключевых критериев — практическая направленность проектов. Это могут быть инициативы в сфере адаптивного спорта, инклюзии, помощи многодетным семьям, создания культурных и просветительских центров в удаленных поселениях. Уже реализованные проекты, получившие поддержку в прошлые годы, доказали свою эффективность: благодаря им дети с инвалидностью занимаются плаванием и футболом, а в отдаленных поселениях проходят фестивали и мастер-классы, которых не было десятилетиями.

«Мы не раздаем деньги — мы инвестируем в инициативы неравнодушных людей», — подчеркивают в Фонде. Особое внимание уделяется проектам, работающим в узких социальных нишах, где помощь особенно важна. Например, в поселке на Севере была создана театральная студия для слабослышащих детей, а в другом регионе — языковые курсы для представителей коренных народов.

Среди нововведений конкурса — возможность направить часть средств на текущий ремонт помещений и аренду жилых объектов, необходимых для проведения мероприятий в малых населенных пунктах. Эти меры призваны расширить возможности реализации проектов на местах и сделать их устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Вместе с конкурсом в регионе традиционно стартует образовательная программа. Сотрудники Фонда гражданских и социальных инициатив Югры проведут вебинары и консультации для заявителей. Трансляции мероприятий будут доступны в официальной группе Фонда ВКонтакте, а записаться на индивидуальную консультацию можно на сайте ugranko.ru.

В середине июля проекты будут направлены на независимую экспертизу, а итоги конкурса подведут в конце лета. Победители смогут приступить к реализации своих инициатив с 1 октября 2025 года. Срок реализации — до 1 сентября 2027 года.

С 2019 года в Югре было проведено 12 конкурсов для социально ориентированных НКО. За это время грантовую поддержку получили 824 проекта на сумму около 900 миллионов рублей.