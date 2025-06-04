Синоптики предупреждают югорчан о грозах, дожде и ветре с порывами до 19 м/с

Синоптики предупреждают: 5 и 6 июня в Югре ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом говорится на сайте регионального ЦГМС.

В среду прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер усилится до 12 м/с, с порывами до 19 м/с. Температура ночью +12, +17 °С, местами +4, +9 °С. Днем +19 +24 °С.

В четверг сохранятся кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северо-западный, до 12 м/с, с порывами до 18 м/с. В ночные часы на западе региона возможны заморозки до +1 °С. На восточной половине – теплее, от +12 до +17. Днем температура поднимется до +13, +18 °С, местами до +27.

В Сургуте в ближайшие дни также ожидается дождливая, но теплая погода. Температура днем составит от +18 до +24 градусов, возможны ливни и грозы, сообщает gismeteo.