Иностранные авиакомпании могут сместить свои рейсы в Россию на дневное время

Иностранные авиаперевозчики не планируют полностью отказываться от выполнения рейсов в Россию, однако могут скорректировать расписание в пользу дневных вылетов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передают «Ведомости» со ссылок на ТАСС.

По его словам, большинство иностранных авиакомпаний стремится уменьшить количество ночных и раннеутренних рейсов, так как в это время увеличиваются риски закрытия воздушного пространства. Тем не менее полный уход с российского рынка для них экономически невыгоден.

«Речь идёт о сверхмаржинальных доходах. Средняя стоимость билетов на рейсы в Россию и из России у международных авиаперевозчиков на 20–40% выше по сравнению с аналогичными направлениями этих же компаний в другие страны», — отметил Мурадян. По его оценке, именно высокая рентабельность полётов обеспечивает сохранение интереса иностранных компаний к российскому направлению.

Он также предположил, что в дальнейшем международные авиалинии могут перейти к использованию более вместительных широкофюзеляжных самолётов. Такой шаг позволит сохранить объём пассажироперевозок при одновременном сокращении количества рейсов.

Поводом для заявления эксперта послужила ситуация с Turkish Airlines: 26 мая стало известно, что турецкая авиакомпания отменила ночные рейсы в Москву из-за введённых ограничений на работу аэропортов столицы в ночное время. Однако, по словам Мурадяна, эти меры не оказали значительного влияния на объёмы турпотока из России в Турцию. «Динамика остаётся умеренно позитивной», — подчеркнул он.