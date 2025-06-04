Самозапреты на займы оформили уже 187 тысяч югорчан

В Югре стремительно растет число граждан, оформивших самозапрет на получение кредитов. Только за май количество таких заявлений увеличилось на 21 тысячу – с 166 до 187,5 тысячи. Об этом пишет «Вестник» со ссылкой на пресс-службу Объединенного Кредитного Бюро.

«Больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35-45 лет – 23% от общего количества граждан с самозапретом, 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% – на граждан 55-65 лет, 17% – на граждан старше 65 лет, 12% – на 25-35-летних и 7% – на молодежь до 25 лет»,– сообщили в пресс-службе ОКБ.

ХМАО сохраняет 17-е место в рейтинге регионов по числу самозапретов. В тройке лидеров остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В целом по России эту функцию оформили 10,68 млн граждан.