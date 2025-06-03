Слова об «исторической родине узбеков» стоили депутату Думы Югры поста зампреда комитета

В Думе Югры состоялось внеочередное заседание, поводом для которого стали слова депутата от КПРФ Халида Таги-заде. Ранее он заявил, что мигранты-узбеки якобы приезжают в регион на свою историческую родину. По его версии, это связано с династией Шибанидов и ханом Кучумом − последним правителем Сибирского ханства.

Председатель Думы Борис Хохряков подчеркнул в начале заседания, что депутат не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес Думы.

«Тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти», − подчеркнул он.

Комиссия по этике предложила целый перечень мер, и Дума большинством голосов поддержала:

потребовать от депутата публичных извинений;

объявить ему публичное порицание;

огласить факты нарушения этики на заседании;

проинформировать граждан через СМИ.

Дополнительно комитет по социальному развитию принял решение − освободить Таги-заде от должности заместителя председателя этого комитета.

На заседании также прозвучали мнения всех фракций, и в целом депутаты поддержали предложенные меры. Комиссия направила материалы в прокуратуру − она должна оценить, не нарушены ли нормы федерального законодательства.

Отдельно было подчеркнуто: Дума не может досрочно прекратить полномочия депутата. на это должны быть правовые основания, прописанные в федеральных и региональных законах. Однако, если соответствующее решение будет принято уполномоченными органами, парламент вернется к вопросу.

Ранее депутат Думы Югры Азиз Таги-Заде извинился за свое заявление.