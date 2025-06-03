В ХМАО мужчина не справился с управлением электросамоката и свалился с него

Накануне, 2 мая, в Березово 46-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением и упал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«2 июня около 21:10 в пгт. Березово 46-летний мужчина, управляя электросамокатом, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», – передают в источнике.

В результате происшествия водитель СИМ получил травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – пострадали два человека.