Правительство Югры заключит несколько новых партнерских соглашений

На заседании Правительства Югры, которое провёл губернатор Руслан Кухарук, были одобрены сразу три соглашения о сотрудничестве, направленные на укрепление научно-образовательного потенциала региона, развитие экономики и повышение доступности потребительских товаров.

Одним из ключевых решений стало согласие на подписание соглашения между правительством Югры, Тюменским государственным университетом и Югорским государственным университетом. По словам главы региона, в фокусе партнёрства — развитие науки и образования, в том числе в таких приоритетных направлениях, как информационные технологии и информационная безопасность.

Предусматривается, что студенты вузов смогут участвовать в прикладных научных исследованиях, посещать совместные семинары, конференции и «круглые столы». Для преподавателей и научных сотрудников предусмотрены программы повышения квалификации и взаимные консультации по вопросам совершенствования учебного процесса и материально-технической базы. Подписание соглашения запланировано на XVI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 27 июня 2025 года.

Вторым одобренным документом стало соглашение о партнёрстве между Югрой и акционерным обществом «Группа страховых компаний „Югория“». Стороны договорились о совместной реализации инициатив и мероприятий, направленных на улучшение социальной и экономической ситуации в регионе. В рамках соглашения предполагается проведение образовательных и спортивных мероприятий, запуск программ стажировки для молодых специалистов, повышение финансовой грамотности населения, создание новых рабочих мест и поддержка страхового рынка.

Также на заседании было поддержано подписание соглашения между Югрой и ПАО «Корпоративный центр Х5» — структурой, управляющей одними из крупнейших сетей розничной торговли в России. Документ предусматривает сотрудничество, направленное на повышение доступности продовольственных товаров для жителей округа, развитие современной торговой инфраструктуры и расширение сети магазинов. В том числе рассматриваются механизмы коммерческой концессии, прямого и обратного франчайзинга, а также обеспечение доступности торговых точек для людей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий маломобильных граждан.

Ожидается, что соглашения с «Югорией» и «Корпоративным центром Х5» будут подписаны на полях Петербургского международного экономического форума, который традиционно служит площадкой для установления новых деловых связей и презентации региональных стратегий развития.