Машинисты в Югре получают двое больше медианной зарплаты по округу

По данным hh.ru за май 2025 года, медиана зарплатных предложений в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 82,5 тысячи рублей. Однако в отдельных отраслях работодатели готовы платить в два раза больше. В топ-15 самых высокооплачиваемых специализаций вошли рабочие и инженерно-технические профессии.

Лидерами по уровню оплаты стали машинисты — медианная зарплата в этой категории составила 184 тысячи рублей, что в 2,2 раза выше средней по региону. На втором месте оказались сварщики с зарплатой 165 тысяч рублей (в 2 раза выше медианы), на третьем — геодезисты, которым предлагают 160 тысяч рублей (в 1,9 раза выше). Также в десятке высокооплачиваемых оказались механики (143,8 тыс. руб.), курьеры, маляры и штукатуры (по 142,5 тыс. руб.), а также водители с предложением в 137,4 тыс. рублей.

Специалисты технического профиля также стабильно востребованы. Технологи, геологи, начальники смен, врачи и автослесари получают предложения в диапазоне от 120 до 124 тысяч рублей. Сравнимую зарплату — 120 тысяч рублей — работодатели предлагают начальникам производства и руководителям отделов продаж.

В то же время наиболее низкие зарплаты в регионе предлагают уборщикам (44,6 тыс. руб.), мерчандайзерам (44,9 тыс. руб.), сотрудникам технической поддержки (50 тыс. руб.), а также делопроизводителям и архивариусам (51,7 тыс. руб.).

Таким образом, в Югре сохраняется устойчивая тенденция: практические и производственные специальности обеспечивают более высокий уровень дохода по сравнению с офисными или вспомогательными профессиями.