Ветреная жара и кратковременные ливни накроют Югру в начале недели

Начало июня в Югре будет жарким, но с дождями и грозами. Высокие дневные температуры будут сопровождаться порывистым ветром и локальными осадками. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В понедельник, 2 июня, синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью ожидается юго-западный ветер 3-8 м/с с порывами до 13 м/с, днем ветер сменится на северо-восточный и усилится до 8–13 м/с, местами до 17 м/с. Температура ночью составит +14…+19 °C. Днем воздух прогреется до +27…+32 °C.

Во вторник и среду, 3 и 4 июня, сохранятся аналогичные погодные условия. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 6-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура в ночь на 3 июня составит +13…+18 °C, днем – до +32 °C. 4 июня ночью также +13…+18 °C, а днем потеплеет до +29 °C.