Губернатор Югры Руслан Кухарук лично поздравил Александра Филипенко с 75-летием

Впервые, при действующем губернаторе Югры, так долго приветствовали предыдущего губернатора. Руслан Кухарук встретился с первой главой региона Александром Филипенко, чтобы лично поздравить его с 75-летием. Можно сказать, что это народная любовь.

Во время встречи Александр Васильевич поделился важной мыслью: «Самое главное, чтобы люди ощутили свою сопричастность к тому, что делается. У них в деревне, райцентре, региональной столице, стране. Когда он почувствует, что это «моё», тогда и отношение поменяется».

Видео встречи можно посмотреть у нас на сайте.