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​Депутат заявил, что Югра – «историческая родина» мигрантов. Его слова проверит комиссия по этике

Мигранты, хан Кучум и спор о рождаемости: как высказывание депутата Югры переросло в большой скандал

​Депутат заявил, что Югра – «историческая родина» мигрантов. Его слова проверит комиссия по этике
Фото: siapress.ru

В Югре разгорелся скандал после высказывания депутата региональной Думы от КПРФ Халида Таги-заде. В ходе заседания, прошедшего 29 мая, он заявил, что Югра «может быть исторической родиной» мигрантов-узбеков. Речь, по его словам, шла о выходцах из Бухарского ханства – династии Шибанидов, к которой принадлежал хан Кучум, последний правитель Сибирского ханства.

«Югра и часть Тюменской области исторически являлись Сибирским ханством... Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», – сказал Таги-заде. Трансляция заседания опубликована на странице парламента в соцсети «ВКонтакте».

Заявление вызвало неоднозначную реакцию. Спикер окружной Думы Борис Хохряков остановил обсуждение, сославшись на регламент, и позже прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.

«Вчера на заседании Думы Югры реплика депутата Таги-Заде не являлась выступлением, но ее неоднозначность могла дать ход дискуссии не по теме обсуждаемого вопроса. Я, как председательствующий, дискуссию свернул, тему закрыл. Но ситуация получила общественный резонанс», – подчеркнул он.

Хохряков также напомнил, что Югра всегда была регионом, где мирно сосуществуют представители множества национальностей:

«Что хочу сказать относительно смысла самого высказывания: всколыхнуть социально-политическую ситуацию в любом регионе можно на раз, закинув в публичное обсуждение всего две темы – религиозную или межнационального общения (тема мигрантов вшита и в одну, и другую). И делать этого категорически нельзя. Югра всегда отличалась тем, что здесь дружно живут люди огромного количества национальностей. Живут в уважении друг к другу, в мире и добрососедстве. Считаю, что в Югре выстроена система взвешенного регулирования межнациональных отношений. Это чрезвычайно важная и сложная тема, которая требует осторожного и вдумчивого подхода», – добавил спикер Думы.

Он также сообщил, что высказывание будет рассмотрено думской комиссией по этике. Комитет даст оценку заявлению депутата.

Между тем руководство КПРФ открестилось от Халида Таги-заде. Как пояснил URA.RU заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, Таги-заде был исключен из партии несколько лет назад за нарушение партийной этики и дисциплины. Тем не менее он сохранил мандат и остается в составе фракции КПРФ в окружной Думе, из-за чего югорские коммунисты, по словам Афонина, не имеют на него влияния.

Кроме того, заявление депутата подверглось критике и со стороны научного сообщества. Историки отмечают, что хотя Шибаниды действительно имели узбекские корни, к моменту правления Кучума они были полностью интегрированы в местные тюркские сообщества. Назвать их «узбеками» в современном понимании – некорректно.

«Это полная чушь. У данного депутата туман в голове, он плохо книжки читал. Да, существовало в древности могущественное узбекское государство, но к современным узбекам, даже на территории современного Узбекистана, оно имеет косвенное отношение, а к нам-то тем более. Они могли в разных регионах ассимилироваться, но у нас на территории ХМАО они известны как бухарцы, проходили мельком в качестве торговцев, купцов. Постоянного населения узбеков тут никогда не было», – пояснил «Муксун. ФМ» профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков ТюМГУ Александр Ярков.

Отметим, что заявление Таги-заде прозвучало в контексте обсуждения демографической ситуации в регионе. Депутат Михаил Селюков привел данные, согласно которым в Югре в прошлом году родилось 51 400 человек, но из них, по его словам, только 23 315 – это естественный прирост, а остальные 28 085 – это дети, рожденные мигрантами.

По версии Селюкова, в Югре «умерло людей больше, чем родилось естественным приростом населения» – 33 050 человек. А тем временем на эту сферу из бюджета выделяется 150 миллиардов рублей.

Эти слова вызвали жесткую реакцию заместителя губернатора ХМАО Всеволода Кольцова, курирующего сферу здравоохранения. Он заявил, что «в Югре совсем не так» и привел свою статистику, согласно которой на территории округа в прошлом году родили 603 иностранные гражданки. К тому же, по его словам, регион находится на шестом месте по естественному приросту в России, а рождаемость существенно превышает смертность.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 268, комментариев: 0
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