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Жителей Югры ждут дожди, грозы и жара до +32 °C

В Югре на выходных будет жарко, но с осадками – прогноз на 31 мая и 1 июня

Жителей Югры ждут дожди, грозы и жара до +32 °C
Фото: freepik

Лето в Югре начнется с переменчивой погоды: солнце будет чередоваться с дождями и грозами, а в некоторых районах воздух прогреется до +32 градусов. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В субботу, 31 мая, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западный, ночью его скорость составит 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с, днем усилится до 8-13 м/с. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 °C. Днем воздух прогреется до +25…+30 °C. В Нижневартовском районе будет прохладнее – +10…+15 °C.

В воскресенье, 1 июня, также ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный – ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью – +13…+18 °C. Днем воздух прогреется до +27…+32 °C.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 196, комментариев: 0
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