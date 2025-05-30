Жителя Урая обвиняют в убийстве знакомой во время застолья

Под стражу заключили ранее судимого 64-летнего жителя Урая. Его обвиняют в убийстве знакомой во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, 26 мая 2025 года обвиняемый распивал спиртное по месту жительства вместе со своей знакомой 1978 года рождения. На фоне опьянения по малозначительному поводу между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове подручным предметом, а после этого − множественные ножевые ранения. Смерть женщины наступила на месте преступления», − говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.