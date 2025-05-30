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В ХМАО мужчина насмерть избил и зарезал знакомую − возбуждено дело об убийстве

Жителя Урая обвиняют в убийстве знакомой во время застолья

В ХМАО мужчина насмерть избил и зарезал знакомую − возбуждено дело об убийстве
Фото: ru.freepik.com

Под стражу заключили ранее судимого 64-летнего жителя Урая. Его обвиняют в убийстве знакомой во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, 26 мая 2025 года обвиняемый распивал спиртное по месту жительства вместе со своей знакомой 1978 года рождения. На фоне опьянения по малозначительному поводу между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове подручным предметом, а после этого − множественные ножевые ранения. Смерть женщины наступила на месте преступления», − говорится в сообщении.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 246, комментариев: 0
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