Губернатор Югры подвел итоги первого года работы

Губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал годовщину своего назначения на пост губернатора. В обращении, опубликованном в социальных сетях, он поблагодарил жителей за совместную работу и подчеркнул, что ключевыми принципами управления остаются открытость и конкретные результаты.

«Работать для людей – не лозунг, а правило. С первого дня вместе с командами муниципалитетов мы взяли курс на результат: выстроили открытый диалог с жителями, запустили важные социальные проекты, продолжили укреплять позиции Югры как одного из передовых субъектов страны», − написал он.

Глава также поблагодарил жителей ХМАО за поддержку:

«Дорогие земляки, спасибо вам за год, который мы прожили вместе! Вместе преодолевали трудности и формировали планы для развития региона. Искренняя любовь к малой родине и ответственность стали фундаментом наших побед. Убежден, что с каждым годом их будет становиться все больше. Для этого мы не просто ставим задачи, а воплощаем в жизнь самые амбициозные цели, подтверждая свою верность Югре реальными действиями. Вместе строим настоящее и будущее родного округа!» − подчеркнул Кухарук.

Напоминаем, что 30 мая стало известно, что мэр Тюмени Руслан Кухарук, вероятно, станет новым губернатором − президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион.