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​Репетиторский бум: в Югре резко вырос интерес к подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

В Югре спрос на репетиторов вырос почти на 60%, зарплаты педагогов − на одном уровне с Москвой

​Репетиторский бум: в Югре резко вырос интерес к подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Фото: МегаФон

Весной этого года старшеклассники Югры стали активнее готовиться к ЕГЭ и ОГЭ с помощью репетиторов. В мае интерес к платформам для поиска занятий в офлайн- и онлайн-формате вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, говорится в совместном исследовании МегаФона и hh.ru.

«Для югорских школьников мобильный интернет уже давно стал одним из важнейших источников знаний. Его активно используют как для поиска информации, так и для связи с самыми профессиональными педагогами, которые смогут помочь в подготовке к поступлению в лучшие вузы страны. Ханты-Мансийский автономный округ известен своими суровыми погодными условиями, поэтому потребность юных абонентов в онлайн-формате занятий крайне высока. Чтобы образовательный контент и возможность связать с педагогом в сети были доступны всегда, мы проводим модернизацию нашей сети и устанавливаем новое оборудование. Например, уже в этом году работы были проведены примерно на 70 телеком-объектах более чем в 20 локациях региона», − рассказал директор МегаФона в ХМАО Дмитрий Мелихов.

Искать педагогов начали еще в марте, но пик пришелся на апрель − тогда трафик на подобных ресурсах подскочил на 34% по сравнению с началом года.

А вместе с этим вырос и интерес к профессии: число вакансий для репетиторов на hh.ru за это время увеличилось почти наполовину − на 48%. Причем в Югре за занятия в апреле предлагали одну из самых высоких зарплат в стране − в среднем 85 тысяч рублей. Это сопоставимо с показателями Москвы, Санкт-Петербурга и южных регионов, таких как Приморский и Краснодарский края.

Любопытно, что самые популярные дни для занятий − вторник и среда. В эти дни школьники чаще всего подключались к занятиям или искали педагогов, а объем интернет-трафика вырастал почти в полтора раза по сравнению с другими днями. А вот ближе к выходным − в пятницу и субботу − нагрузку старались снизить: активность падала в два раза.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 83, комментариев: 0
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