В Югре проходит юбилейный театральный фестиваль «Белое пространство»

С 27 по 31 мая в Ханты-Мансийске проходит X юбилейный фестиваль «Белое пространство», который объединит девять профессиональных театров Югры и представит 18 лучших спектаклей последних сезонов. В этом году форум соберет на одной сцене ведущие театральные коллективы автономного округа: Няганский театр юного зрителя, Ханты-Мансийский театр кукол, Театр обско-угорских народов «Солнце», Сургутский музыкально-драматический театр, Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута, Нижневартовский театр юного зрителя, Городской драматический театр из Нижневартовска, Театр кукол и актера «Волшебная флейта» из Нефтеюганска и Камерный музыкальный театр из Мегиона.

Тематика юбилейного фестиваля – «Река времени». Через спектакли, выставки и конкурсы участники будут осмыслять роль театра в контексте исторических и культурных изменений, которые происходили в Югре на протяжении последних десятилетий. Внимание зрителей и экспертов будет сосредоточено на том, как театр, за 35 лет своего развития в округе, стал неотъемлемой частью культурной карты региона.

Оценивать постановки будет профессиональное жюри, в состав которого вошли признанные театральные критики: Татьяна Тихоновец (Пермь), Оксана Кушляева (Калининград), Олеся Кренская (Санкт-Петербург), Владимир Кантор (Санкт-Петербург), а также художник театра и кино, режиссер Владимир Никоненко (Москва).

Впервые в рамках фестиваля пройдет чтецкий конкурс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 28 мая с 14:00 до 16:30 в Государственном художественном музее Ханты-Мансийска актеры югорских театров исполнят произведения военной поэзии и прозы. Зрители смогут выбрать своего фаворита, а профессиональное жюри определит победителей в разных номинациях. Вручение наград состоится на торжественном закрытии фестиваля 31 мая.

Фестиваль «Белое пространство» не только демонстрирует творческие достижения театров Югры, но и становится важным культурным событием, укрепляющим связи между профессиональными коллективами и расширяющим зрительскую аудиторию.