В Югре зафиксировали рекорд по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в Югре достигла 76 лет. Это один из лучших показателей в стране и важный шаг к цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» ‒ к 2030 году в России планируют выйти на 78 лет. Такой отчет озвучил директор Депздрава ХМАО Роман Паськов на майском заседании комитета окружной думы по социальному развитию, рассказала главврач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева своих соцсетях.

Среди других достижений ‒ стабильный рост населения: за три года в Югре прибавилось более 51 тысячи человек. Только в 2023 году естественный прирост составил 7 418 человек.

Роман Паськов отметил и технические улучшения: в больницы поступает новое оборудование, закупаются современные реабилитационные комплексы, обновляется автопарк скорой помощи. Особое внимание уделяется профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«В округе успешно функционируют 91 государственное учреждение, охватывающее всю медицинскую инфраструктуру: клиники, амбулатории, диагностические центры, медицинские лаборатории и станции скорой помощи. Количество высококвалифицированных специалистов выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом и составило почти 8,7 тысяч врачей. Обеспеченность медицинскими кадрами в регионе выше, чем в среднем в РФ», ‒ указали в сообщении.

По словам Романа Паськова, Югра продолжает уверенно двигаться вперед в развитии медицины и заботе о здоровье своих жителей.