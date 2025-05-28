АО «Транснефть – Сибирь» провело плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Шаим» Урайского управления магистральных нефтепроводов совместно с местным пожарно-спасательным гарнизоном Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. Цель учений – совершенствование тактического мышления и навыков начальствующего состава, проверка готовности личного состава пожарно-спасательного гарнизона и персонала производственного объекта к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС.

По замыслу учения в результате попадания беспилотного летательного аппарата в кровлю резервуара для нефти объёмом 10 тыс. куб. м произошёл условный взрыв газовоздушной среды внутри емкости с последующим «воспламенением» нефти. Возникла угроза распространения «огня» на соседние емкости, установка пожаротушения резервуара вышла из строя.

Дежурный оператор сообщил о нештатной ситуации в пожарную охрану, оповестил руководство объекта. На место условного пожара в расчётное время прибыли дежурный караул 23-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина объекта, организован оперативный штаб.

В ходе учебной тренировки также были обеспечены оцепление и контроль загазованности, ограничен доступ людей и техники в опасную зону.

Участники тренировочных учений провели боевое развёртывание от пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Всего было задействовано более 40 человек, пожарная, а также вспомогательная техника федеральной противопожарной службы и производственного объекта.

Условный пожар был оперативно ликвидирован. Комиссия, в состав которой вошли представители Урайского УМН и Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, отметила слаженность действий участников пожарно-тактического учения.