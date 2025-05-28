В ХМАО мужчина отправится в колонию на четыре года за избиение подростка

Жителя поселка Излучинск приговорили к четырем годам лишения свободы за жестокое избиение 13-летнего подростка за то, что бегал по гаражам со своими друзьями. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

В августе 2024 года компания подростков залезла на крыши гаражей и бегала по ним. Один из мужчин сделал детям замечание, после чего те стали разбегаться. 13-летний мальчик спрыгнул вниз, где его догнал другой мужчина на велосипеде, повалил на землю и стал избивать – наносил удары руками и ногами по голове.

Суд признал 41-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».