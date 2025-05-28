Новый медицинский теплоход спущен на воду и готовится к отправке в Югру

В подмосковной Коломне состоялся торжественный спуск на воду теплохода медицинского назначения «Святитель Лука», который вскоре пополнит флот плавучих поликлиник Югры. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, подчеркнув значимость этого события для развития здравоохранения в регионе.

«Создание теплохода медицинского назначения „Святитель Лука“ – новый этап в развитии здравоохранения Югры. Теплоход предназначен для оказания помощи жителям нашего региона, находящимся вдали от крупных медицинских центров, а это 94 отдаленных и труднодоступных населенных пункта», — отметил губернатор.

Судно станет дополнительным ресурсом в системе выездной медицины округа. Сегодня аналогичные функции выполняет теплоход «Николай Пирогов», ежегодно обслуживающий более восьми тысяч жителей в период навигации. Учитывая востребованность и эффективность такой модели, правительство Югры приняло решение о строительстве второго специализированного судна.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артем Литвинов отметил, что «Святитель Лука» будет оборудован по самым современным требованиям: «В судне будут обеспечены не только удобные рабочие места для экипажа и медицинского персонала, но и оптимальные условия для лечения пациентов. Здесь появятся новейшие системы вентиляции, климат-контроля, водоснабжения и канализации. Мы также детально проработали внешние и технические характеристики судна. Благодаря особой конструкции корпуса и водометным двигателям теплоход сможет близко подходить к берегу и маневрировать даже на узких участках рек».

Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов назвал проект важным шагом в направлении доступной медицины: «Врачи получат уникальную возможность профессиональной самореализации. Оказание качественной медицинской помощи — главная цель подобных инициатив. Для врача самая большая радость — помогать людям, хотя работа эта нелегкая».

Генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев также рассказал о технических возможностях нового судна. Теплоход отличается небольшой осадкой — всего 130 сантиметров при полной загрузке, что позволит ему свободно заходить не только на большие реки, но и в малые притоки. Скорость движения составит около 20 км/ч, благодаря чему судно сможет преодолевать до 500 километров в сутки.

В ближайшее время предстоит финишный этап работ: подключение и наладка систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и пожаротушения. Уже завершен монтаж ключевых систем — охлаждения, санитарной, циркуляции горячей воды и водоочистки. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, прокладка коммуникаций, установка сантехнического оборудования и оборудования в каютах и общественных зонах.

Швартовые испытания намечены на летние месяцы, их завершение ожидается в августе 2025 года. Прибытие судна в Ханты-Мансийск запланировано на октябрь. После завершения монтажных и пусконаладочных работ теплоход пройдет тестовый рейс в один из близлежащих населенных пунктов. Полноценная работа судна в составе выездной медицинской службы начнется в мае 2026 года.