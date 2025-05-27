В Югре стартовала медицинская навигация, врачи начали прием в отдаленных поселках

В 2025 году медицинский теплоход Югры «Николай Пирогов» начал навигацию с южного направления ‒ верховьев Иртыша и его притоков. Первым пунктом маршрута в этом году стал поселок Луговой на реке Конда. Далее плавполиклиника направится в Сотник, Ямки и Юмас, сообщает Депздрав ХМАО.

«На борту «Николая Пирогова» работает команда из 19 медицинских сотрудников, включая наиболее востребованных узких специалистов. Оснащение теплохода позволяет оперативно получать результаты исследований, выявлять заболевания и определять какая помощь в дальнейшем потребуется пациентам. Прием будут вести врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, невролог, отоларинголог, эндокринолог, а также специалисты ультразвуковой и лабораторной диагностики», ‒ указали в сообщении.

В этом году на борту плавполиклиники установили новый гематологический анализатор для развернутого анализа крови, а также аппараты для суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления.

«Югра остается единственным регионом, где пациенты имеют возможность пройти диагностику и консультацию высококвалифицированных специалистов на специализированном медицинском судне. Высокое качество технического оснащения и постоянное обновление аппаратуры позволяют врачам Центра профпатологии оперативно выдавать точные заключения, обеспечивая своевременность выявления заболеваний и правильность назначенного лечения», ‒ отметил главный врач АУ «Югорский центр профессиональной патологии» Николай Ташланов.

Актуальный график стоянок медтеплохода опубликован на сайте: https://vk.cc/c2m1KT.