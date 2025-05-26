В Югре мужчину будут судить за жестокое избиение

В Югре завершили расследование громкого уголовного дела ‒ жителя Кондинского района обвиняют в жестоком обращении с сожительницей и избиении мужчины, который позже умер от полученных травм. По данным следствия, речь идет о 33-летнем жителе поселка Междуреченский. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступление с применением насилия, сообщает следственное управление СК России по ХМАО.

«Обвиняемый, имеющий судимость за совершение преступления с применением насилия, в период с 2023 по 2024 год неоднократно избивал свою сожительницу. В июле 2024 года во время распития спиртного со своим знакомым по месту проживания обвиняемый приревновал сожительницу к гостю и нанес мужчине множественные удары кулаками по голове», ‒ говорится в сообщении.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами головы, там он провел несколько месяцев, но спасти его врачи не смогли ‒ мужчина умер от последствий побоев.

Обвиняемого взяли под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Его будут судить сразу по трем статьям: за систематические побои, истязание и тяжкий вред здоровью, повлекший смерть по неосторожности.