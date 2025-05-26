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​В Югре клещи уже покусали более 160 человек ‒ среди пострадавших 27 детей

Югорчан предупреждают, клещи в округе уже заражены опасными инфекциями

​В Югре клещи уже покусали более 160 человек ‒ среди пострадавших 27 детей
Фото: Депздрав ХМАО

С начала сезона активности клещей за медицинской помощью в Окружную клиническую больницу ХМАО обратились 166 человек, среди них ‒ 27 детей. Об этом сообщил региональный Депздрав.

«В целях экстренной профилактики пострадавшим был введен противоклещевой иммуноглобулин», ‒ указали в сообщении.

С начала сезона в лаборатории было обследовано 38 снятых с людей клещей. Результаты показали тревожную статистику: один клещ оказался переносчиком вируса клещевого энцефалита; 18 ‒ переносчиками лайм-боррелиоза (болезни Лайма); четыре ‒ носителями эрлихиоза.

Большинство укусов произошли на дачных участках, вдоль трасс, в парках и лесных массивах. При этом прививку от клещевого энцефалита получили всего 16 обратившихся, в том числе шесть детей.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 149, комментариев: 0
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