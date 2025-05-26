Югра вошла в тройку регионов по уровню семейного достатка

ХМАО занял второе место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года. Согласно расчетам, в среднестатистической семье с двумя детьми и двумя работающими родителями в округе после всех минимально необходимых расходов ежемесячно остается в распоряжении почти 87 тысяч рублей. У семьи с одним ребенком потенциальный остаток еще выше − 106 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости по итогам на основе сведений Росстата.

Югра уступила лишь Ямало-Ненецкому автономному округу, где денежный остаток в семьях с двумя детьми составил 125 162 рубля. Замыкает тройку лидеров Магаданская область − 75 029 рублей. В пятерку также вошли Москва (66,8 тыс.) и Ненецкий АО (65,1 тыс.).

В целом в среднем по стране семьи с двумя детьми и медианным доходом располагают свободными 37,7 тысячами рублей в месяц. Таким образом, показатель ХМАО − более чем в два раза выше.

В ряде регионов, включая Ингушетию, Чечню и Кабардино-Балкарию, расчетный остаток оказался отрицательным − там семьи при медианных зарплатах не могут покрыть даже базовые расходы без дополнительных источников дохода.