В Югре прошла III конференция финно-угорских писателей

В Ханты-Мансийском автономном округе с 19 по 23 мая прошла III Конференция финно-угорских писателей, призванная содействовать развитию литературы, языков и культуры финно-угорских народов, укреплению культурных связей и сохранению этнической идентичности. Мероприятие, стартовавшее в Ханты-Мансийске, также охватило Урай и поселок Междуреченский Кондинского района. Организатором выступило правительство Югры, куратор – Государственная библиотека округа.

Торжественное открытие конференции состоялось 19 мая в культурно-досуговом центре «Октябрь» в Ханты-Мансийске. С приветственным словом к участникам обратился председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петр Тултаев. Он подчеркнул значимость сохранения родных языков и литератур, назвав этот процесс залогом устойчивой национальной идентичности.

В пленарной части приняли участие и выступили модераторами хантыйский прозаик Еремей Айпин, заместитель председателя Думы Югры и председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Александр Семенов, доктор педагогических наук и ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Татьяна Швецова, а также эрзянская поэтесса и председатель Союза писателей Мордовии Татьяна Швецова.

Доклады, прозвучавшие в ходе конференции, охватывали широкий спектр тем – от военной прозы и исторических сюжетов до современных вопросов книгоиздания, перевода художественной литературы на национальные языки и развития литератур в цифровую эпоху. Александр Семенов посвятил свое выступление теме войны и ценности человеческой жизни в понимании югорских писателей. Коми-пермяцкая поэтесса и главный редактор газет «Иньвенский край» и «Кама кытшын» Елена Коньшина рассказала о проектной деятельности в регионе.

Кандидат педагогических наук из Санкт-Петербурга Анатолий Ишалин представил доклад о развитии марийской прозы в XX–XXI веках, а старший научный сотрудник Карельского научного центра РАН Наталья Чикина сосредоточилась на проблемах современной карельской литературы. Главный редактор газеты «Удмурт дунне» Елена Миннигараева затронула вопросы художественного перевода. Завершили пленарную часть доклады профессора Мордовского университета Антонова об участии мордовских писателей в Великой Отечественной войне и коми поэтессы Галины Бутыревой о свободном стихе в литературе Коми.

В рамках конференции организована насыщенная программа. Проходят творческие встречи с финно-угорскими писателями, литературные мастерские для начинающих авторов, проектные лаборатории для драматургов, детская литературная лаборатория с участием учеников Школы креативных индустрий, а также практикумы книжных блогеров для представителей «Движения первых». Одним из ключевых событий станет вечер финно-угорской поэзии.

Особое внимание в программе уделено книгоизданию. С 19 по 20 мая в Окружной библиотеке проходила выставка, организованная при участии Ассоциации книгоиздателей России. Жители и гости Ханты-Мансийска могут познакомиться с книгами на русском и финно-угорских языках, выпущенными издательствами «Удмуртия», «Коми республиканская типография», «Марийское книжное издательство» и другими. В открытии выставки приняли участие генеральный директор издательства ТД «Белый город», президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, и вице-президент организации Олег Филимонов.

Масштабная конференция проводится в соответствии с планом мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов и утвержденными распоряжениями правительства России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Она объединяет представителей литературного и научного сообщества, педагогов, этнографов, книгоиздателей и библиотекарей, а также учащихся и представителей коренных малочисленных народов Севера.

Проведение конференции стало традицией: в 2023 году в мероприятии участвовали более 200 человек из разных регионов России, а также Венгрии, Беларуси и Молдавии. Онлайн-трансляции собрали свыше 35 тысяч просмотров. В 2024 году конференция прошла в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте, а общее число участников превысило 2 тысячи человек.

В 2025 году география события вновь расширилась, и конференция охватывает три муниципалитета Югры. Основная цель – создать эффективную площадку для обсуждения актуальных вопросов сохранения и развития финно-угорской литературы, способствовать продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, усилению культурного диалога и укреплению единства народов России.