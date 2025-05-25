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​В Югре стартовала очередная экологическая акция «Спасти и сохранить»

Ближайшие полгода в Югре пройдут десятки экологических мероприятий

​В Югре стартовала очередная экологическая акция «Спасти и сохранить»
Фото ecofest-ugra.ru

С 22 мая по 23 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе проходит XXII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Тема 2025 года — «Сохранение биологического разнообразия», девиз — «Сохраняя биоразнообразие, мы сохраняем жизнь!». Старт акции символично приурочен к Международному дню биоразнообразия и сопровождается масштабной программой, охватывающей все 22 муниципалитета Югры.

Главная цель акции — обратить внимание общественности на важность сохранения природы, пробудить в людях экологическую ответственность, сформировать бережное отношение к окружающему миру. Югра — уникальный регион, где сосредоточены разнообразные природные экосистемы, и каждое мероприятие акции подчеркивает необходимость их сохранения.

Открыл акцию фестиваль «Югорский биофест», который проходит с 22 по 25 мая. На территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске запланированы мастер-классы, экоквесты, выставки, семейные праздники и презентации деятельности природоохранных организаций. Кульминацией фестиваля станет одноимённое мероприятие, которое пройдёт 25 мая.

Одним из ключевых событий стал экологический семейный праздник «День рождения медведя Степана» в эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище». Участников ждали выставки рисунков и поделок, концертная программа, творческие поздравления, а также интерактивные и подвижные игры.

В рамках фестиваля состоялось открытое окружное совещание «Особо охраняемые природные территории Югры» с участием представителей научного сообщества, органов власти и учреждений, занимающихся охраной природы. На совещании обсудили итоги работы в 2024 году и вручили награды победителям конкурса «Лучшая особо охраняемая природная территория Югры».

В это же время в Нефтеюганском районе состоялся эколого-туристский тимбилдинг «Твой шаг!». Участники — учащиеся, волонтёры, представители общественных организаций — проходили станции с заданиями на эрудицию, ловкость, творческие и туристические навыки. Событие направлено на экологическое просвещение и формирование командного духа.

Среди запланированных мероприятий особое место занимает Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», который состоится с 8 по 12 июня. Он объединит режиссёров и журналистов из России и зарубежья и станет важной площадкой для обсуждения экологических тем через медиа.

Новинкой этого года станет Всероссийский молодёжный форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся», который пройдет с 27 по 31 июля и соберёт около 500 участников. Также состоится юбилейный XV Международный молодежный форум «Одна планета – одно будущее!», где молодёжь представит проекты по сохранению природы и культурного наследия.

С 25 по 27 июня в рамках XVI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС пройдёт круглый стол «Цифровой экологический контроль». Здесь обсудят технологии дистанционного зондирования Земли и использование беспилотных систем для охраны природы.

В поддержку акции проводится множество сопутствующих мероприятий. Среди них — окружная акция «Аллея выпускников», в ходе которой учащиеся высаживают деревья и кустарники. С 19 мая по 15 июня проходит субботник «Мой чистый дом – Югра», объединяющий жителей в деле наведения чистоты и озеленения. С 5 мая по 30 сентября проходит волонтёрская акция «Чистые берега», направленная на уборку прибрежных территорий водоёмов.

Продолжается цикл мероприятий «Марш парков – 2025», включающий дни открытых дверей на особо охраняемых природных территориях, лекции, выставки, посадки деревьев и субботники. В образовательных организациях проходят экологические уроки и круглые столы.

Отдельное внимание в рамках акции уделено инновациям. 22 мая состоится второй этап конкурса научно-исследовательских работ «Эковектор будущего». Он направлен на развитие переработки отходов и внедрение экологически безопасных решений. Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.

Завершит акцию 23 сентября марафон «В мире с природой», который пройдёт во всех муниципалитетах региона и станет символом единения всех участников акции в стремлении сохранить богатейшую природу Югры для будущих поколений.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 105, комментариев: 0
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