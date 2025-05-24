Из-за ремонта моста между Сургутом и Нижневартовском ограничат движение

С 26 мая 2025 года на участке автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск начнется ремонт на мосту в районе 176 километра. Из-за этого на отрезке с 175+600 по 176+750 км будут действовать ограничения, сообщило КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог».

В этот период движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе с реверсивным движением и светофорным регулированием.

Жителям и водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании маршрутов, особенно в часы пик. Сроки окончания работ не уточняются.