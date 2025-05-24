Сильный ветер в Когалыме повредил городскую инфраструктуру

В ночь на 24 мая на Когалым обрушился сильный шквалистый ветер. Порывы были настолько мощными, что повредили фасады зданий, повалили деревья и малые архитектурные формы, также пострадали автомобили. Об этом сообщил глава города Тимур Агадуллин в своих соцсетях.

«Лично выехал на объекты. Нанесенный ущерб устанавливается. Но к счастью, никто из горожан не пострадал!» – сообщил мэр.

Все оперативные службы города подключились к ликвидации последствий непогоды. К работам также привлечены специалисты нефтяных компаний. На местах ведется уборка и первичная оценка ущерба.

Также глава Когалыма обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, все необходимые меры безопасности уже приняты, а информация о полном устранении последствий будет сообщена дополнительно.