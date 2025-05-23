Экс-сотрудник УФСБ стал руководителем департамента региональной безопасности Югры

Вчера, 22 мая, в Югре назначили нового директора департамента региональной безопасности. Им стал Сергей Шпанов, ранее работавший в системе государственной безопасности. Нового руководителя департамента представил губернатор Руслан Кухарук в ходе заседания правительства региона.

«В рамках заседания представил коллегам нового директора департамента региональной безопасности Югры Сергея Сергеевича Шпанова. Уверен, опыт работы в органах государственной безопасности позволит Сергею Сергеевичу эффективно исполнять обязанности в вопросах гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами», ‒ написал глава региона в своем телегам-канале.

Сергей Шпанов сменил на посту экс-директора Алексея Золотухина. До назначения в правительство Югры Шпанов работал в управлении ФСБ по Самарской области и имел опыт взаимодействия с окружной антитеррористической комиссией, пишет «Комсомольская правда».