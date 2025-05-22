Жителей Югры предупредили о непогоде 23 мая

Жителей Югры предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщает региональное управление МЧС России, днем 23 мая на территорию округа обрушатся сильные дожди с грозами.

«Неблагоприятные явления погоды прогнозируются. Днем 23 мая 2025 г по юго-восточным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Нефтеюганский, Сургутский и Нижневартовский районы, города Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Покачи, Радужный) ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 18 м/с», – передают в источнике.

Югорчан просят соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от выхода на улицу без необходимости. Находясь вне дома, рекомендуется избегать поваленных деревьев, шатких конструкций, вывесок и рекламных щитов, а также не приближаться к линиям электропередач.