В Югре начинается период выпускных экзаменов

В Югре стартует основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) – важный и ответственный период для выпускников 9-х и 11-х классов. В 2025 году в экзаменационной кампании примут участие 31 815 учащихся: 22 007 девятиклассников и 9 808 одиннадцатиклассников. В регионе завершена масштабная подготовка к проведению экзаменов, обеспечены безопасность, техническая готовность и поддержка всех участников процесса.
Заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала, что регион полностью готов к проведению ЕГЭ и ОГЭ: «Обеспечена полная готовность: от слаженной работы специалистов до бесперебойного функционирования оборудования и оперативного реагирования служб. Созданы все необходимые условия в соответствии с санитарными нормами. Сдача экзаменов для выпускников должна быть не только безопасной, но и комфортной».
Процедура – едина, правила – прозрачны
Организация ЕГЭ и ОГЭ в Югре соответствует федеральным требованиям. На всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) установлены металлоискатели, ведётся видеонаблюдение и аудиозапись, присутствуют представители родительской общественности. Учащимся разрешается иметь при себе только паспорт, ручку, бланки, черновики и небольшой перекус.
Все ППЭ и региональный центр обработки информации оснащены необходимым оборудованием. Подготовлены педагоги и технические специалисты, отвечающие за соблюдение процедуры. Вводится обязательное медицинское сопровождение, включая постоянный контроль за состоянием здоровья детей с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.
Если участник экзамена почувствует недомогание, он может обратиться к организаторам. В случае подтверждения медицинским работником плохого самочувствия экзамен считается недействительным, и выпускник может пересдать его в резервные дни без подачи дополнительных заявлений.
Безопасность – в приоритете
Сотрудники УМВД России по Югре и Управления Росгвардии обеспечат охрану порядка и антитеррористическую безопасность. Помещения ППЭ обследуются кинологами, проводится инструктаж сотрудников охраны. Наряды ГИБДД будут приближены к школам, обеспечивая безопасность при транспортировке учащихся. Также приняты меры по обеспечению пожарной и информационной безопасности.
Поддержка – каждому выпускнику
Департамент
образования и науки Югры организовал работу горячей линии по вопросам проведения ГИА:
+7(3467)360161 (добавочные 2536, 2537, 2533) – вопросы ГИА
+7(3467)360161 (добавочные 5518, 5520) – соблюдение порядка ГИА
Режим: ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
Также в период
экзаменов работает горячая линия
психологической поддержки:
8 800 600 31 14 – для выпускников и их родителей.
С 2024 года по поручению президента РФ выпускники имеют право на одну пересдачу ЕГЭ, которая может быть использована не только при неудовлетворительной оценке, но и для улучшения результатов. В 2025 году пересдачи пройдут 3 и 4 июля.
Самые популярные предметы
Среди выпускников 11-х классов самым востребованным предметом остаётся обществознание, а среди девятиклассников — информатика. Для каждого региона составляются уникальные, но равнозначные по сложности варианты экзаменационных заданий.
Расписание экзаменов
Основной период ЕГЭ:
- 23 мая – история, литература, химия
- 27 мая – математика (базовая и профильная)
- 30 мая – русский язык
- 2 июня – обществознание, физика
- 5 июня – биология, география, иностранные языки (письменно)
- 10-11 июня – иностранные языки (устно), информатика
- Резервные дни: 16-20 июня, 23 июня
- Пересдачи: 3-4 июля
Основной период ОГЭ:
- 21-22 мая – иностранные языки
- 26 мая – биология, информатика, обществознание, химия
- 29 мая – география, история, физика
- 3 июня – математика
- 6 июня – география, информатика, обществознание
- 9 июня – русский язык
- 16 июня – биология, литература, физика
- Резерв: 26–28 июня, 30 июня – 2 июля
Обратная связь и участие родителей
Проведение ГИА проходит в условиях полной открытости. Родители могут наблюдать за процессом в пунктах проведения экзаменов, чтобы убедиться в честности и прозрачности процедуры. «Государственная итоговая аттестация – это важный шаг в жизни каждого школьника. В Югре созданы все условия для успешного прохождения этого этапа. Мы стремимся не только обеспечить высокое качество проведения экзаменов, но и поддержать каждого выпускника в этот волнительный период», – отметила Елена Майер.