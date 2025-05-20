Югорчан предупредили о возможном выходе диких животных на проезжую часть

В Югре в весенне-летний период дикие животные начинают мигрировать, и это становится причиной опасных ситуаций на трассах. Только за минувшие выходные в округе зарегистрировали два ДТП по причине наезда на лосей, сообщает ГАИ Югры.

Первое такое ДТП произошло 18 мая на трассе «Сургут ‒ Нижневартовск». В результате столкновения с животным 56-летний водитель автомобиля Volvo получил травмы. Второй случай зафиксировали в Советском районе, обошлось без пострадавших, но автомобиль получил серьезные повреждения.

«Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах ‒ явление нередкое. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для людей. Чаще всего диких животных на дороге можно встретить ночью. В это время суток движение на загородных трассах значительно снижается, и животные, не опасаясь звука автомобилей, выходят на проезжую часть», ‒ напомнили в Госавтоинспекции.

Водителей просят быть особенно внимательными на участках дорог рядом с лесами и снижать скорость при приближении к знаку 1.27 «Дикие животные». Ночью ‒ не снижать концентрации и использовать дальний свет, если это возможно.