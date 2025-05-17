Власти Югры подвели итоги исполнения бюджета за 2024 год и увеличили расходы на 2025

Правительство Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука одобрило отчет об исполнении бюджета региона за 2024 год и утвердило корректировки на 2025-2027 годы. Как сообщила заместитель главы, директор департамента финансов Вера Дюдина, доходы бюджета Югры в 2024 году составили 422,2 млрд рублей (103,7% от плана), расходы – 435,9 млрд рублей (98,5% от плана).

«Бюджет региона исполнен с соблюдением главного приоритета – выполнение в полном объеме всех социальных обязательств. На социальную сферу в 2024 году пришлось 66,4 % расходов бюджета автономного округа», – подчеркнула замглавы.

Только на дорожное строительство в прошлом году направили более 28 млрд рублей, на объекты социальной сферы – свыше 16 млрд. В эксплуатацию ввели 26 объектов, в том числе шесть – в сфере образования, семь – здравоохранения, один – социального развития.

На 2025 год правительство предусмотрело увеличение доходной части бюджета на 9,8 млрд рублей, а расходов – на 29,3 млрд. По словам Дюдиной, эти средства пойдут на ключевые государственные программы:

– «Современное здравоохранение» – 3,1 млрд рублей,

– «Социальное и демографическое развитие» – 13,4 млрд,

– «Современная транспортная система» – 5,3 млрд.

Руслан Кухарук пояснил, что дополнительные расходы обусловлены текущими вызовами и приоритетными задачами региона:

«Мы делаем серьезный шаг, дополняя расходную часть приличной суммой, обусловленной текущим положением дел. Наш основной приоритет – оказание помощи и поддержки участникам Специальной военной операции и членам их семей. Также, в связи с большой площадью нашего региона и разветвленностью автомобильных дорог, большой объем средств будет направлен на программу «Современная транспортная система». Деньги пойдут, в том числе, на реализацию масштабного проекта по строительству мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Мы берем на себя серьезные обязательства, направленные на исполнение тех задач, которые мы определили как приоритетные», – подчеркнул губернатор.