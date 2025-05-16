Институт «Север» займется архитектурой и городской средой Югры

Власти Югры учредили новую организацию ‒ Институт стратегического развития «Север», которая займется вопросами архитектуры, градостроительства и городской среды. Об этом по итогам заседания правительства региона сообщил губернатор Руслан Кухарук в своих соцсетях.

По его словам, новая структура будет выполнять функции Югорского института развития строительного комплекса, решение о ликвидации которого приняли в тот же день. Однако функционал нового учреждения станет шире.

«Задача новой структуры ‒ проектная, экспертная, методологическая и информационная поддержка в сфере архитектуры, градостроительства, развития городской среды», ‒ отметил Кухарук.

Институт «Север» займется не только техническими вопросами, но и стратегическим планированием развития городов и населенных пунктов Югры.