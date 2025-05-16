В Сургутском районе водитель Toyota врезался в грузовик

На трассе «Сургут − Нижневартовск» утром 15 мая произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. По предварительной информации, водитель Toyota врезался в грузовик из-за несоблюдения дистанции. В результате аварии он получил травмы.

«Около 09:10 на 88 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 40-летний мужчина, управляя «Toyota», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Ман» и допустил с ним столкновение», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб и пять − получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Ранее под Сургутом произошло смертельное столкновение двух легковушек.