Югорским педагогам повысят премии за профессиональные достижения

Власти Югры планируют повысить размер губернаторской премии для победителей конкурса «Педагог-новатор». Обновленный законопроект, разработанный окружным департаментом образования, предполагает увеличение выплаты до 500 тысяч рублей. Об этом пишет NEFT.

«Изменения коснутся закона о проведении конкурса «Педагог-новатор». Теперь он будет включать пять номинаций: «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации», «Лучший педагог дошкольной образовательной организации», «Лучший педагог дополнительного образования детей», «Педагог-новатор» и «Педагог-наставник». Число призеров конкурса при этом планируют сократить с 22 до 5. В то же время значительно будет увеличена сумма премии — от 200 тыс. рублей до полумиллиона», – передают в источнике.

Конкурс «Педагог-новатор» проводится в Югре с октября 2021 года. Участвовать в нем могут педагоги со стажем не менее трех лет: учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования.