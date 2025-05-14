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В ХМАО увеличат премии лучшим педагогам до 500 тысяч рублей

Югорским педагогам повысят премии за профессиональные достижения

В ХМАО увеличат премии лучшим педагогам до 500 тысяч рублей
Фото: администрация Сургута

Власти Югры планируют повысить размер губернаторской премии для победителей конкурса «Педагог-новатор». Обновленный законопроект, разработанный окружным департаментом образования, предполагает увеличение выплаты до 500 тысяч рублей. Об этом пишет NEFT.

«Изменения коснутся закона о проведении конкурса «Педагог-новатор». Теперь он будет включать пять номинаций: «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации», «Лучший педагог дошкольной образовательной организации», «Лучший педагог дополнительного образования детей», «Педагог-новатор» и «Педагог-наставник». Число призеров конкурса при этом планируют сократить с 22 до 5. В то же время значительно будет увеличена сумма премии — от 200 тыс. рублей до полумиллиона», – передают в источнике.

Конкурс «Педагог-новатор» проводится в Югре с октября 2021 года. Участвовать в нем могут педагоги со стажем не менее трех лет: учителя школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования.


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Сегодня в 16:21, просмотров: 113, комментариев: 0
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