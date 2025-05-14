УК из Нягани заплатит за травму подростка 300 тысяч рублей

В начале марта в Нягани с крыши жилого дома на ребенка упал снег. Мальчик получил травму головы и попал в больницу. Прокуратура подала в суд на управляющую компанию, заявив, что та плохо выполняла свои обязанности и не очистила крышу, сообщает группа «Суды Югры» во ВКонтакте.

«Прокурор указывая о том, что ответчик в результате некачественного оказания услуг собственникам помещений в многоквартирном доме, допустил сход снега с крыши, в результате чего был причинен легкий вред здоровью несовершеннолетнего, просил взыскать с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, а также материальный ущерб, понесенный родителями несовершеннолетнего на приобретение лекарственных препаратов в размере 2 710 рублей, и штраф в размере 50% от взысканной судом суммы», ‒ говорится в сообщении.

Суд рассмотрел дело и частично удовлетворил требования: управляющая компания должна выплатить 200 тысяч рублей моральной компенсации, вернуть деньги за лекарства и оплатить штраф ‒ более 100 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.