В ХМАО появятся новые официальные места для ловли рыбы

Власти Югры готовят расширение перечня официальных рыболовных участков – в него собираются включить 13 водоемов, расположенных в Кондинском районе. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на законопроект, подготовленный окружным департаментом промышленности.

«С инициативой о расширении зон промышленного рыболовства обратились администрация Кондинского района и местные бизнесмены. В обновленный список будут добавлены 13 новых рыболовных участков (сейчас их всего 120). Это зоны на реках Косая, Ландина, Шумья, Пастырья, Пошворья, Сосновка, а также озера Миртур, Полемтур, Елемкомтур, Калинское, Большое Лумутинское и еще два безымянных озера. Суммарная площадь включаемых в перечень участков – более 4,1 тысячи гектаров», – передают в источнике.

Список уже согласован с Федеральным агентством по рыболовству. Сейчас документ проходит антимонопольную, общественную и антикоррупционную экспертизы.