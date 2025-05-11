Югру накроет весеннее похолодание

Жителей Югры в начале недели ждет переменчивая погода с ночными заморозками, дождем и мокрым снегом. Об этом предупредили синоптики регионального ЦГМС.

В понедельник, 12 мая, в округе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит от -6 до -1 °С, в Кондинском районе возможны плюсовые значения до +4 °С. Днем воздух прогреется до +7…+12 °С, в отдельных районах будет прохладнее – от 0 до +5 °С. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

Во вторник, 13 мая, осадки маловероятны, облачность сохранится. Ночью ожидается от -6 до -1 °С, местами до +5 °С. Днем – от +8 до +13 °С, но в некоторых районах не теплее +5 °С. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В среду, 14 мая, возможны небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Температура ночью – от -3 до +2 °С, при прояснении может опуститься до -8 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 °С, местами +4…+9 °С. Ветер восточный 6-11 м/с.

Ранее в Югре озвучили условия завершения отопительного сезона.